Yaşla kuru böyle ayrılacak

FETÖ ile mücadelede haksızlığa uğradığını iddia edenlerin araştırılması için Başbakanlık ile tüm valiliklerde oluşturulan kurullar başvuru alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "At izi, it izine karıştı" değerlendirmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ve FETÖ ile mücadelede haksızlığa uğradığını iddia edenlerin ayrıştırılacağı kurul, Ankara'da Başbakanlık ve her ilde de valilik bünyesinde oluşturuldu. Başbakanlıkta oluşturulan Kurul, illerden gelen ve kendisine yapılan şikayetleri inceleyecek. İtirazda bulunan kişilerle ilgili hem istihbarat birimleri tarafından, hem de kendi kurumlarında tekrar inceleme yapılacak.

GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Star gazetesinin haberine göre, Başbakanlık Müsteşarı'nın gözetiminde, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışacak olan kurulda,tüm bakanlıklardan temsilciler bulunuyor. Kurban Bayramı öncesi açıklanan kurulun,Başbakanlık bünyesinde hemen oluşturulduğu, ancak bayram tatilinin sona ermesiyle daha yoğun şekilde çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Başbakanlık'ta daha önce oluşturulan ve KHK'leri hazırlayan OHAL Koordinasyon Kurulu'nun yanında itirazları değerlendirmek üzere çalışacak. İllerde de aynı görevi, valiler başkanlığında oluşturulan 'kriz masası' yürütecek.

AT İZİ İT İZİNE KARIŞMAYACAK

BELEDİYE VE ÜNİVERSİTELER

İllerde valilik bünyesinde oluşturulacak kurullar, kendilerine ulaştırılan itirazları, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'ya gönderecek. Ancak valilikler, özerk yapılarından dolayı üniversiteler ve belediyelere ilişkin itirazları değerlendirmeyecek.Üniversitelerle ilgili itirazlar, yine buralarda oluşturulan komisyonlarda değerlendirilecek.

YAZILI YA DA SÖZLÜ BAŞVURU

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan kurul ise hem illerden gelen, hem de çeşitli kanallardan kendilerine doğrudan ulaşan itirazları inceleyecek. Haksızlığa uğradığını düşünenler, e-mail, faks veya yazılı dilekçe ile başvuruda bulunabileceği gibi, bu kurul, AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan AKİM, Başbakanlık bünyesindeki BİMER gibi kanallara iletilen şikayetleri de incelemeye alacak.

FETÖ’NÜN BEYNİ HER YERE SIZMIŞ

HESAP HAREKETLERİNE BAKILACAK

Kurula itirazda bulunan kişilere ilişkin iddialar, detaylandırılarak tekrar incelenecek. Kişiyle ilgili bilgiler, bir yandan kurumlarına gönderilerek yeniden bir araştırma yapılması istenecek. Diğer yandan da istihbarat birimleri, kişiye ilişkin detay bilgilere ulaşarak iddiaların doğruluk derecesine bakacak. Özellikle banka kayıtlarına ilişkin itirazlarda kişinin hesap hareketleri tek tek incelenecek.

Kişinin itirazının, kendisine ait görünen, ancak kendisinin kullanmadığı bir telefonun kullanımına ilişkin ise kayıtlarının detaylarına bakılacak. Kişinin gerçekten o telefon üzerinden temas kurup kurmadığı belirlenecek.

YENİ BİR KHK İLE GERİ DÖNECEKLER

İtirazları haklı bulunan kişilerin geri dönüşleri de yine yeni bir KHK ile olacak. İtirazları incelenerek sonuca bağlananlardan haksız yere ihraç edildiği sonucuna varılanlar, çıkarılacak yeni bir KHK ile işlerine iade edilecekler.

FETÖ 'KÖRPE BEYİNLERİ' MASALLA ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞ