Şırnak'ta güvenlik güçleri, saldırı hazırlığındaki teröristlere açtıkları ateşle ilk belirlemelere göre üç bölücü terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü üyelerinin Şırnak Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Andaç hudut taburlarının unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine teröristlere gece saatlerinde ateş açıldı, ilk tespitlere göre en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca bir grup vatandaşın ihbarı üzerine hududun Irak tarafındaki Kesta köyünün batısında bölücü terör örgütü üyelerinin kontrol noktası oluşturduğu ve buradan askeri birliklere saldırı düzenleyecek diğer teröristleri yönlendirdikleri öğrenildi.

Obüsler tarafından ateş altına alınan söz konusu bölgedeki teröristler etkisiz hale getirildi, kontrol noktası olarak kullanılan bina ve mevziler imha edildi.

ÖMERLİ TEPE BÖLGESİNDE ASKERLERE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Ömerli Tepe bölgesindeki askerlere bölücü terör örgütü üyesi 4-5 kişilik grup tarafından dün sabah saatlerinde ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesinin ardından teröristler bölgeden kaçtı. Yapılan aramada, bir antitank mayını, bir el yapımı patlayıcı düzeneği ve bir dürbün ele geçirildi.