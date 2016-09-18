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Alman dergisinden alçak kapak

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 01:44 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 02:16
Alman dergisinden alçak kapak
Alman dergisinden alçak kapak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'yı dize getirmesinin ardından Avrupa medyası algı operasyonu yaparak alçakça saldırılarına devam ediyor. 'da yayın yapan Handelsblatt dergisi, Erdoğan'ı kapağına taşıyarak "2016'da bir diktatör doğdu" başlığını attı..

Alman medyasının Cumhurbaşkanı 'a olan düşmanlığı devam ediyor. Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisi, Türkiye özel sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak Türkiye için 'özgürlüğünü kaybeden ülke' benzetmesini yapmıştı.

TEK DERTLERİ ERDOĞAN
'da yayın yapan iş, finans ve ticaret dergisi Handelsblatt dergisi de hedef olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Erdoğan'ı kapağına taşıyan dergi, "Bir diktatör doğdu 2016" başlığıyla okuyucuya sunuldu.