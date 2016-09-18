Çakıroğlu hakkında yeniden yakalama kararı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcılık tarafından serbest bırakılan Abdullah Çakıroğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçlamasıyla yeniden yakalama kararı çıkarıldı

Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan 35 yaşındaki şüpheli Abdullah Çakıroğlu bugün çıkarıldığı İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcılık tarafından serbest bırakıldı.

HEMŞİREYİ OTOBÜSTE DARBEDEN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

YENİDEN YAKALAMA KARARI!



Çakıroğlu hakkında Nöbetçi savcılık talimatı ile "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçlamasıyla tekrar yakalama kararı çıkartıldı.

ŞORT GİYEN GENÇ KADINA TEKME ATTIĞI İDDİA EDİLEN 1 KİŞİ YAKALANDI