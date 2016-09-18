CHP'li vekil Eren Erdem'den, Yavuz Sultan Selim'e hakaret!

FETÖ’nün CHP’deki temsilcisi Eren Erdem bu kez Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’e hakaret etti. 17/25 Aralık sürecinde kurdurulan Karşı Gazetesi’nde FETÖ tetikçiliği yapan, gazete kapandıktan sonradarbeci terör örgütüne bu desteğini açık şekilde sürdüren Eren Erdem bu kez Yavuz Sultan Selim’e hakaret etti.

Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği tarafından 'Sözümüz Kutsaldır' adı verilen Sonbahar Resitali düzenlendi.

Etkinlik nedeniyle polis ekipleri bölgede önlem alırken, gelenler de aramadan geçirildi. Cemevindeki etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de katıldı.

"O KANLI, YAVUZ SULTAN SELİM.."

CHP'li Eren Erdem, burada yaptığı konuşmada Alevi toplumunun Türkiye'de laiklik, demokrasi ve barışın çimentolarından birisi olduğunu anlatırken, "O kanlı, zalim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 'Pir Sultan Abdal Köprüsü' yapana kadar siyaseti bırakmayacağıma dair kendime söz verdim." diyerek skandal ve haddini aşan ifadeler kullandı.

FAŞİST, ZALİM DEDİ

Ülkenin vergileriyle yapılan kurumlara; "Kanlı, faşist, zalimlerin isimlerini verdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

EREN ERDEM İHANETE DOYMADI!

CHP'Lİ ERDEM TAHRAN'IN AJANI