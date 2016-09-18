Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin, 15 Temmuz'daki darbe girişimini canları pahasına engellemesi ve kendi iradesine sahip çıkmasının, gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun en önemli göstergesi halinde bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Anadolu topraklarının vatan kılınmasında, milletin ve ülkenin varlığını devam ettirmesinde gaza anlayışının en önde gelen değerler arasında bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Medeniyetimizin en mümtaz vasıflarından olan gaza inancı, bize 1071'de Anadolu topraklarını verdiği gibi Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ülkemizin ve milletimizin ilelebet var olacağını dünyaya açıkça ilan etmiştir.

Bu coğrafyanın ruhunda, bu ülkenin her taşında, her toprağında, adları sanları bilinmeyen milyonlarca gaza erinin, şehidin, gazinin kanı bulunuyor.

Tarih boyunca nice savaşlar, nice çatışmalar yaşayan bu coğrafyanın sakinleri olarak bizler, istiklali ve istikbali için her daim teyakkuzda olan bir milletin evlatlarıyız.

"BU MİLLET GAZİ MİLLETTİR"

Dün cephelerdeki savaşlarda istiklal ve istikbaline sahip çıkmış olan aziz milletimiz, bugün de ülkemizin huzuruna kast eden terörle mücadeleye devam ediyor.

Bu aziz milletin, 15 Temmuz'daki darbe girişimini canları pahasına engellemesi, kendi iradesine sahip çıkması, gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun en önemli göstergesidir."



Mesajında "Bu millet gazi millettir...", "Bu vatan şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir" satırlarına yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle sona erdi:

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

"Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktaracağız. Bu toprakları vatan kılan, bugünlere getiren her bir şehide, her bir gaziye, isimleri bilinmeyen tüm kahramanlara şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade ediyorum, Allah onlardan razı olsun.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."