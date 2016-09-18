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Gülen'in görevlendirdiği imamı tutuklandı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 10:38
Gülen'in görevlendirdiği avukat imamı tutuklandı!
Gülen'in görevlendirdiği avukat imamı tutuklandı!

Terör Örgütü FETÖ'de bizzat elebaşı Fetullah Gülen tarafından lardan sorumlu imam olarak görevlendirdiği isim ve karısı tutuklandı

15 Temmuz hain FETÖ girişimi soruşturması kapsamında 'ta gözaltına alınan imamı eşiyle birlikte tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün " avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Şenel Somuncu ile eşi adliye sevki sonrasında mahkeme kararı ile tutuklandı.

ÖĞRETMEN EŞİ DE TUTUKLANDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu öne sürülen Şenel Somuncu ile öğretmen olan eşi Fikriye Somuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fikriye Somuncu'nun öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenildi.

GÜLEN'İN GÜVENDİĞİ İSİM

Somuncu'nun bizzat FETÖ elebaşı Gülen tarafından Avukatların başına imam olarak görevlendirildiği ve kendisine çok güvendiği belirtiliyor.

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