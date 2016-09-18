Gülen'in yeğeniyle evli Mehmet Türk havalimanında gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli olan ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Türk, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Fransa'ya kaçmak isterken gözaltına alındı. Mehmet Türk’ün, Adil Öksüz’ün hocası ve örgütün üst düzey sorumlularından olduğu belirtilen Cemal Türk’ün ağabeyi olduğu belirtildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası Mehmet Türk, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'a kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtilen Mehmet Türk,İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Mehmet Türk, ilçeye getirildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Türk, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bütün FETÖ'cülerin Allah belasını versin" diye bağırdı.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY SORUMLULARINDAN CEMAL TÜRK'ÜN AĞABEYİ

Fetullah Gülen'in yakın dostu olan babası Mustafa Said Türk'ün örgüt televizyonunda Fetullah Gülen'in elinde büyüdüğünü ifade ettiği Mehmet Türk'ün, örgütün HavaKuvvetleri İmamı olarak bilinen Adil Öksüz'ün hocası olan örgütün üst düzey sorumlularından olduğu belirtilen Cemal Türk'ün ağabeyi olduğu belirtildi.