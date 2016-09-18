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'de yaralanan şehit oldu

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 11:53
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

'de, Ağaçdibi köyü kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan , tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan , tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında devam eden operasyon sırasında güvenlik güçlerine yönelik bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan sonucu yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'de, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit düşmüş, 4 asker de yaralanmıştı. Bölgede yürütülen hava destekli operasyonlar sonucu 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.