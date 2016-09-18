Hem pişkin hem utanmaz!

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olan 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü Nihat Urgancı, polis tarafından yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Konya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 301 polisten 279'u gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerden 193'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce görevden açığa alınan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan ancak gözaltına alınamayan polislerden Personel Şube Müdürlüğü'nde görevli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Urgancı'nın merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, bugün Urgancı'yı gözaltına almak için bulunduğu adrese gitti. Ancak polisleri fark eden Urgancı, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Urgancı, gözaltına alındı.

POLİSLERE 'BEN DEVLETİM' DEDİ

Urgancı'nın kendisini yakalayan polislere, "Ben emniyet müdürüyüm, ben devletim" dediği, polislerin de "Sen teröristsin" şeklinde cevap verdikleri öğrenildi.

"İYİ ÇEK, YAKIŞIKLI ÇIKSIN"

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Urgancı, kendisini görüntüleyen gazetecilere "İyi çek, yakışıklı çıksın" dedi.

ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Urgancı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Urgancı'nın daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nda bilişim ve yazılım programı uzmanı olarak görev yaptığı, daha sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görev aldığı öğrenildi.