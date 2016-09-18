Hulusi Akar: Milletin demir yumruğu hainleri ezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz'daki ihanet girişimini işbirlikçilerini Milletin demir yumruğunun ezdiğini belirtti

Orgeneral Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, gazilere hitaben bir mesaj yayımladı. Orgeneral Hulusi Akar "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Değerli Mensupları ve Fedakârlık Timsali Kahraman Gazilerimiz" hitabıyla başlayan mesajında şöyle dedi:

GAZİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

"Devletimizin kurucusu Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanının verilişinin 95'inci yıl dönümünde; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin bekası ve milletimizin birliği uğrunda, bayraklaşan vatan coğrafyasının dört köşesinden çıkarak vatan sevgisi, kader ve silah arkadaşlığı duygusu ile kenetlenen; üstün bir cesaret ve feragat timsali sergileyerek canlarını ortaya koyan, şehitliğe niyet eden ve gazilik rütbesine yükselen kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

"MİLLETİN DEMİR YUMRUĞU..."

Gazilerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanları; onların şerefli isimlerini, milletimizin hafızasına kazımıştır. Vatanın bütünlüğü, milletin selameti, varlık ve birlik mücadelemizde kahraman gazilerimizden aldığımız ilhamla, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız bütün tehditleri bertaraf edeceğiz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, milletimizin her ferdi 'Ya istiklal, ya ölüm!' anlayışıyla, zor günlerde devletimizin imdadına koşmuştur. Son zamanlarda yoğunlaşan terörist faaliyetlerde, özellikle 15 Temmuz'da milletimizin demir yumruğu altında ezilen ihanet girişimleri ve aralarında işbirliği yapan bütün terör şebekelerinin hain saldırılarında, bir kere daha gördüğümüz üzere, Türk milletinin her evladı asker, polis, sivil demeden 'Mevzubahis olan vatan ise, gerisi teferruattır.' anlayışı içinde varlığımız, birliğimiz, kardeşliğimiz, vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz uğrunda hiç çekinmeden canını ortaya koymuştur.

15 TEMMUZ SONRASI ACİL KODUYLA TAYİN EDİLEN İSİM DE O AİLEDEN ÇIKTI