İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul Fatih'te terör örgütü DAEŞ'lilerin kaldığı 24 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Önceden tespit edilen 24 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda, Suriye'deki savaş bölgelerine gönderilmeyi bekleyen, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Afganistan uyruklu 40 DAEŞ militanı gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan DAEŞ'lilerin bir kısmı adliyeye sevk edilirken, bazılarının da sınır dışı edilerek ülkelerine gönderileceği öğrenildi.