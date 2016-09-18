Kahramanın mezarına ziyaretçi akını

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i unutmadı. Kahraman askerin, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını, bugüne kadar yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti.

Halisdemir'in mezarı, hemen her gün Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerlede dolup taştı. Bayram için E-90 karayolundan geçen vatandaşlar da, ana yola 15 kilometre mesafede olan mezarı ziyaret etmeden geçmedi.

ÖMER HERKESİN ŞEHİDİ

Şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir de, "Ömer artık bu vatanın evladı ve herkesin şehidi. Bunu vatandaşlarımız onun kabrine yaptıkları ziyaretle gösteriyorlar. Binlerce anı yazılarak dolan defter var. Kardeşim için yazılanları bizleri daha da onurlandırıyor. Bayramda günlük ziyaretler 10 bin kişiyi buldu" dedi.