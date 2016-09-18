Başbakan Binali Yıldırım, “Nasıl Suriye’de Irak’ta bir ulusu, bir ülkeyi yok etmeye çalışıyorlarsa Türkiye’de de aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bu oyunun farkındayız” dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı Gökçebulak köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerce korucu noktalarına düzenlenen saldırıda şehit edilen köy korucusu Ali Dülek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım, Somkaya köyünde şehit Ali Dülek için hazırlanan taziye evini ziyaret etti. Ali Dülek'in şehit düştüğü saldırıda yaralanan oğlu Zeki Dülek'in de hazır bulunduğu ziyarette Başbakan Yıldırım, başsağlığı dileklerini iletti. Taziye evinden ayrılırken, kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlara da seslenen Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve taziye dileklerini iletti. Terör örgütlerinin yapacağı hiçbir hayırlı işin olmadığını belirten Başbakan Yıldırım, "Bunların tek bildiği şey öldürmektir. Öldürmekten başka hiçbir marifetleri yok. Bunlara fırsat vermeyeceğiz, el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz. Şehitlerimizin bize bıraktığı emanetlerine sahip çıkacağız. Ali Dülek kardeşimiz ve 9 şehidimiz bu toprakları korumak için canını seve seve verdi, gerekirse hepimiz canımızı vereceğiz. Ama bu toprakları, atalarımızdan bize gelen bu toprakları bu alçaklara, bu namertlere teslim etmeyeceğiz" dedi. Yıldırım şu mesajları verdi:



'79 MİLYON OYUNUN FARKINDA'

"Terör örgütleri kim parayı verirse ona hizmet ederler. İşte Kürtlerin sorunlarını, dertlerini halletmek için mücadele ettiğini söyleyenler, burada görüyorsunuz Kayakent'te, Gökçebudak'ta, Somkaya'da Kürt kardeşlerini kahpece katlediyorlar, şehit ediyorlar. Bu mudur Kürtlerin sorununu çözmek, bu mudur Kürtlerin hakkını, hukukunu aramak? Onları öldürmekle mi, onları şehit etmekle mi başaracaksınız? Bu bir oyundur, küresel bir oyundur. Nasıl Suriye'de, Irak'ta bir ulusu bir ülkeyi yok etmeye çalışıyorlarsa, Türkiye'de de aynı şeyi, aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bu oyunun farkındayız, Ağrı da bu oyunun farkında, Edirne de bu oyunun farkında, 79 milyon vatan evladı bu oyunun farkında. Ama bunların efendileri ve taşeronları, bu işe kim bulaşmışsa iyi bilsin ki bu sefer yanlış adresteler. Bu milleti tarihin hiçbir döneminde hiçbir alçak güruh yenemedi, bundan sonra da yenemeyecek. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamayacak. Bu gençlerimizin, bu fidanlarımızın geleceğini asla karartamayacaklardır."



BÜTÜN NOKTALARI TESPİT EDİLDİ

Başbakan Binali Yıldırım, şehit düşen Uzman Jandarma Adem Akatay ve Jandarma Er Ahmet Tezcan'ın Erzurum'daki cenaze törenine katıldı. Erzurum AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yıldırım, "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak boynumuzun borcudur" dedi. Başbakan Yıldırım, terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda yuvalandığı tüm noktaların da güvenlik güçlerince tespit edildiğini, şer odaklarının yok edilinceye kadar operasyonların süreceğini söyledi.



GERİ ADIM YOK

Erzurum Valiliği'ne yaptığı ziyarette konuşan Yıldırım, "Terörle mücadelemizde kararlılığımız aynen devam ediyor. En ufak bir geri adım, rehavet yok. Bu memleketin her karış toprağında vatandaşlarımız rahat gidip gelecekler" dedi.