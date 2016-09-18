Para trafiğini hatırlayamadı

Gözaltına alınan Gülen’in kara kutusu Alaaddin Kaya, ifadesinde kendisi üzerinden gerçekleştirilen milyonluk şüpheli para transferlerini açıklayamadı. Kaya, ‘Arşivimi kontrol etmem lazım’ dedi

15 Temmuz darbe girimi sonrasında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan işadamı, Gülen'in bir dönem sağ kolu olan Alaaddin Kaya, Gülen ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'u görüştürdüğünü söyledi. Kaya, kendisi üzerinden gerçekleştirilen milyonluk şüpheli para transferlerini ise açıklayamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Alaaddin Kaya, ifadesinde özetle şunları söyledi:

GÜLEN'LE TANIŞMA: 1960'lı yıllarda ben 10 yaşlarındayken, Gülen Ankara'da askerlik yapıyordu. Babam da Hacıbayram'da terziydi. Daha sonra dükkanını kitapçıya çevirdi. Gülen'in vaazlarını dinlemek üzere günübirlik 3-4 kere İzmir'e gittiğimi hatırlıyorum. 2014'ten sonra görüşmedim.

MAVİ BONCUK DAĞITIR: Gülen, kendisinden sonra yerine gelecek kişi olarak her seferinde birine mavi boncuk vermeyi seven birisidir. Benim bildiğim bu isimler, İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz, Mehmet Ali Şengül gibi isimlerdi. Ancak ismimim geçtiği iddianamede avukatım aracılığıyla öğrendiğim kadarıyla bir tanığın benim ismimi de bu isimler gibi Gülen'den sonra yerine gelebilecek isim olduğumu söylediğimi öğrendim. Benim için söylenen bu sözü ben şaka olarak telakki ederim.

MOLLA GRUBU: Son 3-4 aya kadar örgüt olarak hissetmediğim bu Gülen grubunun içerisinde mollalar vardır. İsimlerini bilmem mümkün değil. Mollalarda ilahiyat mezunu olması şartını gördüm. Bu mollalar, Gülen'den özel ders alanlardır. İçlerinde siyahi bir kişi de gördüm.

BARTHOLOMEOS'LA GÖRÜŞTÜRDÜM: İlk önce dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile görüştüğümde 'görüşmese iyi olur' cevabını aldım. Ancak daha öncesinde dönemin MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile görüştüğümde kendisi 'iyi olur' deyince ben bu iki durumu da Gülen'e olumlu olarak ilettim. Bunun üzerine Gülen, Bartholomeos ile görüştü.

ANKARA İMAMI: Tesadüfen Kemalettin Özdemir'in Ankara imamı olduğunu öğrendim ve kendisine sordum; "Evet, Ankara imamıyım" dedi. Benim bildiğim bir Türkiye imamı yoktur. Benim bildiğim ilk Ankara imamı Kemalettin Özdemir'dir. Sırasıyla Harun Tokak, Mustafa Yeşil'dir.

YÜZDE 15 KUTSAL HOCA PAYI: Örgütle tanıştıktan 5-10 sene sonra böyle bir uygulamanın olduğunun öğrendim.

GÜLEN'İN MEKTUBU: Gülen'den aldığım mektubu Fehmi Koru aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiğimde kendim olayları izlemek amacıyla ABD'de kaldım. Burada Hüseyin Gülerce ile New York'ta kaldığım otelden telefon görüşmesi yaptım.

'BELGELERLE AKTARABİLİRİM'



Savcılık soruşturmasında Kaya'ya, 11 Şubat 2014'te Al Baraka'dan 7 milyon 13 bin dolar alımı sırasında kullanılan para kaynağı soruldu. Kaya, "Bu paranın kaynağı eşim ve çocuklarımdır. Banka seçmekte bir neden olması için işlemi yapanın ben olması gerekiyor. Paraların giriş ve çıktılarından haberim yok" yanıtını verdi. Kaya, kendisine Abdülmecit Koyunsağan'ın 6 milyon 959 bin 520 lira, Bayraktar kardeşler İnşaat'tan 3 işlemde toplam 4 milyon 870 bin 626 lira, oğlu Cüneyt Kaya'nın 38 işlemde toplam 20 milyon 725 bin 872 lira, kızı Zeynep Kaya'nın 2 işlemde toplam 32 milyon 391 bin 695 lira, oğlu Zübeyr Kaya'nın 41 işlemde 14 milyon 265 bin 258 lira ve çok sayıda kişi ile firmadan yüklü miktarda para havale edilmesini "Bu para hareketlerini hususunda detaylı bilgi verebilmem için arşivimi kontrol etmem lazım. Muhasebecimden alacağım bilgi ve belgelerle aktarabilirim" diye yanıtlaması dikkat çekti. (Milliyet)

ALAADDİN KAYA TUTUKLANDI!