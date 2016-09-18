Savcıdan itiraf gibi mütalaa

Savcı Preet Bharara, Rıza Zarrab’ın reddi hakim talebine verdiği mütalaayla kendilerini ele verdi. Mahkeme hakimi Richard Berman’ın FETÖ bağlantılı YKK’nın toplantısına gittiğini ve 17-25 Aralık’ı davaya konu ettiğini itiraf etti

New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Rıza Zarrab'ın reddi hakim talebinin geri çevrilmesini isteyen ABD'li Savcı Preet Bharara, 21 sayfalık dilekçede kendi kendilerini ele verdi. İtiraflarla dolu mütalaada çelişkili ifadeler dikkat çekti.

BERMAN-YKK İLİŞKİSİ

Savcı, hakim Richard Berman'ın Fetullahçı Terör Örgütü'ne destek verdiği gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda ortakları hakkında yakalama kararı çıkarılan ve birçok avukatı gözaltına alınan YKK (Yüksel,Karkın,Küçük) Avukatlık Ortaklığı'yla bağlantısını kendi ağzıyla kabul etti. Berman'ı 17/25 Aralık darbe girişiminden sonra düzenlenen uluslararası sempozyuma YKK'nın davet edip ağırladığı ortaya çıkmıştı.

ÖNCE 'TARAFSIZ' DEDİ

Bharara mütalaasında, Hakim Berman'ın, AB temsilcileri ve üst düzey hukukçuların katıldığı sempozyumda Türkiye'deki hukuk sistemiyle genel eleştiriler yaptığını, Sarraf veya Türkiye'de tutuklanmasına yol açan davayla ilgili tek bir söz dahi etmediklerini öne sürdü. FETÖ ilişkileri tespit edilen YKK adlı hukuk bürosunun hazırladığı sempozyumda Hakim Berman'ın hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığını anlatan bir konuşma gerçekleştirdiğini iddia etti.

17 ARALIK VURGUSU

Ardından Bharara, sempozyumda konusu dahi geçmediğini savunduğu 17 Aralık'ta FETÖ'nün hükümeti devirmek için hazırladığı kumpasa ilişkin davayla ilgili konuşulduğunu itiraf etti. Savcı Bharara, mütalaasında bu çelişkiyi şu sözlerle ortaya koydu: "Hakimin üzerinde yorum yaptığı şey, Türkiye'de 2013 yılında yaşanan olaylar olmuştur. Yalnızca Zarrab'ın değil dönemin Başbakan'ının oğlunun da dahil olduğu konu üzerinde görüşler sunduk. Hakimin bu olaylar hakkında söyledikleri, herhangi bir adil ve etkin yargı sisteminin sağlam bir zemin üzerine oturtulması için söylediğimiz sözlerdir. Bu tür güncel olaylar hakkında genel bir fikir ifade edilmesi reddi hakim talebini gerektiren bir uygunsuzluk değildir." Savcı, böylece 17-25 Aralık'ı davaya delil olarak sunacağını da söyledi.

İstanbul'da Mayıs 2014'te YKK hukuk firması ve yerel bir Birleşmiş Milletler organizasyonu tarafından düzenlenen 'Adalet ve Hukuk Devleti Sempozyumu'na katılan Berman'ın, otel ve uçak paralarının YKK tarafından ödendiği ortaya çıkmıştı.



17 ARALIK KUMPAS İDDİANAMESİNDE YER ALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, FETÖ'nün yargı eliyle gerçekleştirdiği 17 Aralık kumpasına ilişkin hazırladığı iddianamede, FETÖ mensupları tarafından yurtdışına çıkarılan bilgi ve belgelerin ABD 'de Preet Bharara isimli savcıya teslim edildiği, savcının bu bilgi ve belgelerle Rıza Zarrab hakkında iddianame hazırladığı tespitlerine yer vermişti.



YKK BERMAN'I AĞIRLAMIŞTI

Şu anda Zarrab davasının hakimi olan Richard Berman'ın yöneticilik yaptığı İstanbul'daki sempozyumu düzenleyen YKK (Yüksel, Kargın, Küçük) adlı avukatlık şirketinin ortakları hakkında 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra yakalama kararı çıkarılmış, birçok avukatı gözaltına alınmıştı. FETÖ ilişkileri tespit edilince hukuk bürosu kapatılmıştı.