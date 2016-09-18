Şort giyen genç kadına tekme attığı iddia edilen 1 kişi yakalandı

Çekmeköy'de, belediye otobüsünde bir hemşireyi darbettiği ileri sürülen kişi, Üsküdar'da gözaltına alındı.

Hemşire Ayşegül Terzi'nin 12 Eylül Pazartesi günü Alemdağ Polis Merkezi'ne giderek bir erkek şahsın aniden yüzüne tekme attığını belirtip şikayette bulunması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsteki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu, şüphelinin Abdullah Ç. (35) olduğunu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ağabeyinin, emniyet yetkililerine "Kardeşim şizofren, doktorlar tedavi olması gerektiğini söyledi, ancak o kabul etmedi" dediği öğrenildi.

Abdullah Ç'nin hemşire Terzi'ye tekme attığını kabul ettiği belirtildi.

Ayşegül Terzi'nin şort giydiği için darbedildiği ileri sürülmüştü.

POLİS HEMŞİREYİ DÖVEN CANİNİN PEŞİNDE