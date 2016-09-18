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'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 16:27 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 16:27

'nin Deyr ez-Zur kentinde rejime ait savaş uçağının vurularak düşürüldüğü bildirildi.

'nin Deyr ez-Zur kentinde rejime ait savaş uçağının vurularak düşürüldüğü bildirildi.

devlet televizyonunun haberine göre, Deyr ez-Zur kentinde terör örgütü DAEŞ'e karşı operasyonu gerçekleştiren savaş uçağı düştü.

KİMİN DÜŞÜRDÜĞÜ BELLİ DEĞİL

Haberde pilotun hayatını kaybettiği belirtilirken uçağın kim tarafından düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, DAEŞ'e yakınlığıyla bilinen Amak haber ajansı, Deyr ez-Zur kentinde Suriye rejimine ait savaş uçağının örgüt tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

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