16 bini okul 55 bin servis bugün trafiğe çıkıyor

Bayram tatiliyle birlikte trafikten çekilen 16 bin okul servisi bu sabah okulların açılmasıyla yollara düşüyor. Toplamda 55 bin servis aracıyla kentteki yoğunluk yeniden artacak. Peki trafik krizini ilk hafta nasıl atlatırız?

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili biterken herkesin aklında aynı soru var: "İlk hafta artacak trafik krizini en hafif hasarla nasıl atlatırım, neler yapmalıyım?"

Boşalan İstanbul'da tatilcilerin dönmesiyle zaten eski yoğunluğa dönüş yaşamaya başlamıştık ama bir de pazartesi günü okulların açılacak olmasıyla beraber trafik çilemize bir de okul servisleri eklenecek. Her yıl olduğu gibi İstanbul'un hemen her noktasında yine benzer görüntüler yaşanacak. Sürücüler yine kilit olan trafikte saatlerce mahsur kalacak. Öyle ki henüz okullar açılmadan bu görüntüler tatilcilerin dönüşüyle başladı bile.

YSS, YÜZDE 10 ETKİLER

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Recep Kaya, bugünden itibaren trafiğe mevcut servislere ek olarak 16 bin okul servisinin çıkacağını söyledi. İstanbul'da halihazırda trafikte akan 39 bin servis aracına 16 bin de okul servisi eklenince bugün 55 bin servisle trafik kâabusu kaçınılmaz olacak. Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü'nün servis trafiğini azaltma açısından yüzde 10 katkı sağlayacağını söyleyen Kaya, "Kamyonların YSS'yi kullanmaları servis çektiğimiz bölgeye bu köprünün uzak olmasından dolayı büyük fayda sağlamayacak ama etkili olur" diyor.

TOPLU TAŞIMA ŞART'

Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz uyarıyor: Bu ilk hafta özellikle aracınız yerine toplu taşıma kullanmaya gayret gösterin. Metro, metrobüse, tramvaya ve otobüslere yönelin. "Araç ile çıkmam şart" diyorsanız; belli bir lokasyona giderek toplu ulaşımla devam edin. Aracınızı yakınlarınızla paylaşın. 4 kişilik bir ailenin 4 araçla çıkması demek kabus demek.

Deniz ulaşımı kurtarıcımızdır. Yaka değiştirirken göz ardı etmeyin, aracınızla köprü trafiği yaratmayın, Marmaray'ı ve deniz motorlarını kullanın. Mümkünse okul saatinin dışında, servislerin yoğun saatleri öncesi veya sonrasında trafiğe çıkın. Trafiği çekilebilir kılmak ve zamanı tasarruflu kullanmak için ders notlarınızı dijital kayıttan dinleyin. Toplu taşımada Kitap okuyun. Müzik dinleyin. Trafikte sabırlı olmanızı sağlayabilir.'

TELEFONLA OYNAMAYIN'

Etrafınızı kollarınızla işgal etmeyin. Tek ayak üstünde cep telefonunda Oyun oynayan tek milletiz. Toplu taşımadaki yer tasarrufunu da düşünün. Telefonla araç kullanmak alkolden daha zararlı. Telefondayken yaşanan kazalar can ve mal kaybına, sürücülerin tartışmasına, trafiğin durmasına neden oluyor. Sürüş esnasında daha dikkatli olun. Okul servisleri yolun ortasında durup öğrenci almamalı. Arkada araçların birikmesine ve güvenlik sorunlarına neden oluyor. Trafikte en dikkatli olması gereken servislerdir.

İBB'DEN ÖNLEMLER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yarın ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi ve toplu ulaşıma ek seferler konulduğunu belirtti.

ŞANTİYELERDE 1 HAFTA ÇALIŞMA YOK

İBB de ilk hafta için önlemler aldı. Bu kapsamda bugün toplu ulaşım araçları 06.00 -14.00 arasında ücretsiz olacak. Ağır tonajlı araçlar, bu hafta 06.00-10.00 arası trafiğe çıkamayacak. Şantiyelerde ve yollarda yine bu hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar için 22.00-05.00 arası gece vardiyası uygulanacak. Kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulundurulacak.

SERVİSLERE İSPARK ÜCRETSİZ

Trafiğe çıkacak okul servisleri bugün İSPARK'tan ücretsiz yararlanacak. Metro, tramvay, metrobüs, otobüs ek seferleri sayesinde 755 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 500 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak. Trafik akışını sağlamak için bin 570 polis görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda bin zabıta memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak. (Habertürk)