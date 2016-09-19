ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı otele gelişinde bir grup Türk tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı otele gelişinde bir grup Türk tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, JFK Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçti. Erdoğan, otele gelişinde, kendisini bekleyen ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan bir grup Türk'ü selamladı.

Daha sonra Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşeceği otele girdi.

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