Ahmet Keleş: CHP ve MHP’de uyuyan hücreler var

“MHP ve CHP içerisinde, başkalarının hiç hayal edemeyeceği yerlerde, örgütün en sağlam üyeleri yıllardır kendilerini belli etmeden bulunuyor.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ çatı iddianamesinde yer alan ifadelerde örgütün MHP'nin yanı sıra CHP içerisinde de elemanlarının olduğu iddia edildi. İddianamede tanık olarak ifadesine başvurulan ve bir dönem örgüt içerisinde aktif rol oynayan Ahmet Keleş, örgütün MHP ve CHP'ye sızmasıyla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.



Keleş, MHP ve CHP içerisinde bulunan örgüt üyelerini yönlendiren kişinin KPSS şüphelisi Şerif Ali Tekalan olduğunu söyledi. İddianamede Keleş, Şerif Ali Tekalan'ın gidemediği durumlarda FETÖ'nün veliahdı olarak addedilen Mustafa Özcan'ın Tekalan'ın 'selamı' ile gidebildiğini ifade etti.

Keleş, "MHP ve CHP içerisinde, başkalarının hiç hayal edemeyeceği yerlerde örgütün en sağlam üyeleri yıllardır kendilerini belli etmeden bulunuyor" diye konuştu.

Örgüt aleyhine yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan örgüt üyeleri için sosyal medyada CHP ve MHP'nin içindeki paralelcilerin boş durmadığı belirtilen iddianamede, "Kelepçede simgeleşen kara propaganda bu unsurlar tarafından da dillendirildi" ifadeleri kullanıldı.

AKŞENER'E ÖVGÜLER

İddianamede, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e ait notlarda MHP ve CHP'yle ilgili emirler verildiği görüldü. Notlarda Gülen'in CHP ve MHP'li bazı kişileri beğenmediğine yönelik sözler söylediği, Meral Akşener'e karşı inisiyatifi ele alan bir tavır sergilediği dikkat çekiyor: "Bunların içine MHP ve KCK'yı da koyarak beddua ettim. CHP ve MHP'nin içi bundan sonra iyice karışacak. CHP ve MHP'nin başındakiler ve etrafı olduğu gibi yabancı."

Bir başka notunda ise "CHP ve MHP'nin sözcüleri konuşurken Türkçeyi katlediyorlar, yaşlı insanlar, acuze-i şemta, çok sevimsiz insanlar" diyen Gülen, AK Parti'nin kuruluş aşamasında yer alan ancak son dakikada kurucular kurulunda yer almayarak bu hareketten ayrılan Meral Akşener'in AK Parti'ye alınmamasıyla ilgili de değerlendirme yapıyor. Gülen, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'yu kastederek, "Meral Akşener'i alabilirdi, cazibesi olan kimseler. Ama onun yerine ne olduğu belli olmayan Aksu'yu getirdi. Meral Hanım da o olduğu için girmedi. İyi bir aile mensubu değil. O başbakan kimseyi dinlemiyor" ifadelerini kullandı. (Türkiye)