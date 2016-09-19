Antalya'da 7 DAEŞ'li yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, PKK/KCK ve DAEŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya merkez Muratpaşa ve Döşemealtı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı oldukları, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

4'Ü SURİYE UYRUKLU

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ikinci operasyon ise DAEŞ'e yönelik oldu. DAEŞ terör örgütü üyesi ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 4'ü Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

