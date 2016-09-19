Askerin karşısına çıkan teröristler...

Batman’ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyü kırsalında arazi arama tarama çalışması yürütülen güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, bir uzman çavuş yaralanırken, teröristler kaçtı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.