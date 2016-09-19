ARKADAŞINA GÖNDER Bakan Kaya'dan Ayşegül Terzi'ye: Takipçisi olacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bakan Kaya'dan Terzi'ye: Takipçisi olacağız

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 14:47
Bakan Kaya'dan Ayşegül Terzi'ye: Takipçisi olacağız
Bakan Kaya'dan Ayşegül Terzi'ye: Takipçisi olacağız

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'da bir otobüste yolculuk yaparken, şort giydiği için saldırıya uğrayan hemşire Terzi'yi la aradı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Aile Bakanı Kaya'nın "Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız" dediği öğrenildi. Terzi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kaya'nın, görüşmesinde, kadına şiddetin ne sebeple olursa olsun kabul edilemez olduğunu ve bakanlık olarak olayın takipçisi olacaklarını vurguladığı öğrenildi. Aile Bakanı Kaya'nın ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Ayşegül Terzi'ye her türlü desteğin sağlanması konusunda talimat verdiği belirtildi.