Bakan Kaya'dan Ayşegül Terzi'ye: Takipçisi olacağız

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da bir otobüste yolculuk yaparken, şort giydiği için saldırıya uğrayan hemşire Ayşegül Terzi'yi telefonla aradı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Aile Bakanı Kaya'nın "Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız" dediği öğrenildi. Ayşegül Terzi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kaya'nın, telefon görüşmesinde, kadına şiddetin ne sebeple olursa olsun kabul edilemez olduğunu ve bakanlık olarak olayın takipçisi olacaklarını vurguladığı öğrenildi. Aile Bakanı Kaya'nın ayrıca İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Ayşegül Terzi'ye her türlü desteğin sağlanması konusunda talimat verdiği belirtildi.