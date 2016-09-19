Bakanlar Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı. Toplantının gündeminde terörle mücadele başta olmak üzere, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu olacak. Kabinede, 9 günlük bayram tatilinde yaşanan olaylar da ele alınacak. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de şüphesiz FETÖ ile mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Erdoğan'a bazı bakanlar da eşlik ediyor. Erdoğan'a eşlik eden isimler bu nedenle bugünkü toplantıya katılamayacak.

Öte yandan, yeni eğitim-öğretim yılının detaylarının da masada olması bekleniyor.