Başbakan Yıldırım yeni eğitim öğretim açılışında konuştu

Erzincan'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da Türk gencini gördüler. Tanka, tüfeğe kafa tuttu. Asker kılığındaki teröristlere bu ülkeyi, bayrağımızı teslim etmediler" dedi. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada anlattığı bir anı herkesi güldürdü.

Erzincan'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da Türk gencini gördüler. Tanka, tüfeğe kafa tuttu. Asker kılığındaki teröristlere bu ülkeyi, bayrağımızı teslim etmediler" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli satırlar şöyle oldu:

Sevgili öğretmenler, sizlere özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bu ülkede, maalesef FETÖ terör örgütü mensupları birçok kuruluşa sızıp, devleti yıkma çalışmalarını acımasız şekilde sürdürdüler ve 15 Temmuz'da da bunların foyaları meydana çıktı. Sizden önemli istirhamım, ne FETÖ'cü, ne de bölücü akımlara öyle yahut böyle hizmet eden meslektaşlarınıza asla müsamaha etmeyin, onları aranızda asla yaşatmayın.

BAŞBAKANIN GÜLDÜREN ANISI

Benim eşim de bir öğretmen. Bir gün hasta oldu okula gidemedi. İlla okula gideceğim dedi ben de senin yerine ben giderim dedim. Okula gittim. Birinci sınıfları okutacağım. İçeri bir girdim. Bir uğuldu, bir gürültü göz gözü görmüyor. Çocuklara bağıdım kimse dinlemiyor. Canım sıkıldı. Ordan çocuğun birini tutup elimle havaya kaldırdım. Herkes sustu. Sonra o yavruyu da oturrturdum yerine. Dersi zor bela bitirdik. Müdür bey dedi ki sağolasın ama ders boş geçse daha iyiydi deyip beni yolcu etti. Yani ders vermek o kadar kolay bir şey değil. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar ulvi bir meslek olduğunu biliyorum. Sizlere bu fedakarca görevinizden dolayı teşekkür ediyorum.

BAŞBAKAN YILDIRIM GAZİLER GÜNÜ TÖRENİNE KATILDI