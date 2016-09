Bu millete bu salon yakışır!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki halka açık olan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, kapılarını ilk kez SABAH'a açtı. 15 Temmuz Şehitleri Anma etkinliğiyle açılışı yapılan, daha sonra da engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmelerine ilişkin atama ve kura törenine ve 2016- 2017 adli yıl açılış törenine evsahipliği yapan Kongre ve Kültür Merkezi, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlandı. Avrupa ve Ortadoğu'daki en ileri düzey donanımlı çok amaçlı salonlardan biri olan Kültür ve Kongre Merkezi, klasik müzikten operaya, elektro-aküstik konserlerden müzikallere, konferanslara, prömiyerlere ve bunun gibi her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.



SEYİRCİ RAHATLIĞI...

Salon, 3 katta yer alan 2 bin 41 seyircinin, sahnedeki her etkinliği konforlu şekilde izlemesine ve dinlemesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu özel tasarım, salonun en arka sırasında oturan bir seyircinin bile sahneyi rahat bir şekilde görmesi, 3D Elektro Akustik Ses Sistemi sayesinde sahnedeki gösteriyi veya konuşmayı rahatça dinlemesini sağlıyor. Salonda özel tasarım akustik asma tavanlar, özel tasarım ahşap ve kumaş kaplı duvar panelleri yer alıyor. Salondaki her koltuğun altında da havalandırma sistemleri var.



ENGELLİ DOSTU

Engelli rampalarının da bulunduğu salondaki 112 koltuk tekerlekli sandalyeli engellilerin kullanımı için hareketli olarak yapıldı. Salon, işitme engellilerin de etkinliği takip edebilmesi için gerekli sistemleri de barındırıyor. Ana salon haricinde binada, toplantı, konferans, eğitim, kurumsal ve devlet organizasyonları gibi etkinlikler için kullanılabilecek 300 kişi kapasiteli 9 adet küçük çok amaçlı salon yer alıyor.



1.5 YILDA TAMAMLANDI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin mimari Can Gökoğuz, kültür merkezinin 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyleyerek "Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, işlevi, kabiliyeti, teknolojisi, akustik değerleri açısından Türkiye'deki en iyi iki salondan biri. Büyük gösteri ekipleri kültür merkezinde rahatlıkla sahne alabilir. Onların ihtiyacı olan teknik donanım mevcut" dedi.



SAHNEDE 90 MÜZİSYEN İÇİN ORKESTRA ÇUKURU VAR

350 metrekarelik sahne alanı 21 metre yüksekliğinde. Sahne arkasında 700 metrekarelik hazırlık alanı bulunuyor. Dev sahne 35 tonluk dekorasyon ve ekipman taşıma kapasitesine sahip. Sahne içerdiği akustik kabuk sayesinde, 120 kişi kapasiteye kadar çıkabilen büyük orkestralara performans yapma imkânı sağlayabiliyor. Sahnenin iki yanında senfonik orkestraların konserleri için gereken elektkroakustik panel yer alıyor. Ayrıca özel olarak tasarlanan çift orkestra çukuru 90 müzisyenin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlandı.



DEV MÜZİKALERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Salon hem kablolu hem kablosuz dağıtımla 12 dile kadar tercüme imkânı sağlayan çok dilli bir tercüme sistemine sahip. Sanatçılar için toplam 8 kulisin yer aldığı kültür merkezinin, yükleme alanı aynı anda 4 TIR'ın park edebileceği şekilde ve 30 konteynır depolama kapasitesine sahip şekilde yapıldı. Bu kapasite Phantom of The Opera, Lion King, Cats gibi dünyadaki büyük şovların hepsine ev sahipliği yapılmasına imkân sağlayabilecek.



Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, kapılarını ilk kez SABAH'a açtı. Muhabirimiz Hasan Ay, salonu, Kültür Merkezi'nin idari sorumlusu Osman Kaplan ile birlikte gezdi.