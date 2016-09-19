Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

Program kapsamında 20 Eylül günü BM Genel Kuruluna hitap edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulda Suriye ve mülteci sorununun yanı sıra 15 Temmuz darbe giriişimi ile iligli konulara değineceğini açıkladı.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Sayın Veysi Kaynak, Bekir Bozdağ, Fatma Betül Sayan, Ömer Çelik, Mevlüt Çavuşoğlu, Nihat Zeybekci, Berat Albayrak ve milletvekillerimiz eşlik ediyor.

Türkiye bir taraftan 15 Temmuz darbe girişiminin yaralarını sararken bir taraftan Fırat Kalkanı operasyonunu yürütüyor. Sınırlarımızda da FETÖ, DAEŞ ve uzantılarına karşı başarılı operasyonlar yapıyoruz.

İnşallah terörle ve terör örgütleriyle mücadelemiz yeni boyutlar kazanarak devam edecek.

15 Temmuz darbe girişimi gözlerin bir kez daha Türkiye'ye çevrilmesine neden olmuştur.

FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna düzgün şekilde anlatılması gerekmektedir. Her tarafta bu örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz.

FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna düzgün şekilde anlatılması gerekmektedir. Her tarafta bu örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz. Bu saatten sonra dünyanın hiçbir ülkesi FETÖ için güvenli bir sığınak değildir ve olmayacaktır.

Suriye krizi BM için utanç kaynağıdır. Gelişmiş ülkeler başşta olmak üzere insanlığın bu konuda sorumluluğun farkına varması gerekiyor.

New York'ta bulunacağım süre zarfında ikili görüşmelerim olacaktır. 21 ylül günü DEİK ile Destek ajansı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde ABD'li yatırımcılarla biraraya geleceğiz.

ABD'NİN SURİYE ASKERLERİNİ VURMASI

ABD'li yetkililere bu durumu soracağız

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