Eğitim şimdi daha milli

Yarım asırdır sisteme sızan 55 bin öğretmen temizlendi, el konulan okullar yeniden milletin hizmetine sunuldu. Türkiye bu sabah Fetullahçı terör örgütünün etkilerinden arındırılmış yeni eğitim yılına başladı.

15 Temmuz'da darbe yapmaya kalkışan FETÖ'nün yargı, polis ve asker kadar yapılandığı eğitimde yürütülen temizlikle 'milli eğitim' bugün ders başı yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlam 15 Temmuz ihanet şebekesinin istismar ettiği Türkiye'nin eğitim sisteminde var olduğu anlaşılan açıkları kapatarak 2023 hedeflerine yürüdüğünü kaydetti. Türkiye'ye zarar vermeye çalışan yabancı ülkelerin kullandığı bir araç olduğu ortaya çıkan FETÖ üyesi oldukları ve bölücü terör örgütü PKK bağlantılı 50 binden fazla öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilişiği kesildi. Öğretmen kimliği altında çocuklara terör propagandası yapan FETÖ ve PKK'lıların eğitim vermesi önlendi. FETÖ'nün eleman kaynağı olarak kullanılan özel okullar tek tek belirlenerek el kondu.



İHANET ŞEBEKESİNE CIA ŞEMSİYESİ

58 KİTAP YENİDEN BASILACAK

Bu okullardaki örgüt üyesi olduğu belirlenen öğretmenlerin lisansları iptal edilerek işlerine son verildi. Bu okullara milli değerlere uygun isimler verilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Çoğuna 15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri verilerek, eğitim yuvası olarak devam etmelerine imkan tanındı. Daha önce de FETÖ'nün insan kaynağı merkezlerinden olan dersaneler kapatılmıştı. Yine FETÖ'cü öğretmenler tarafından hazırlanan ve FETÖ propagandası içeren ders kitapları da tek tek elden geçirildi. Bu yönde hazırlandığı belirlenen ilk ve orta öğretimdeki 58 kitap iptal edildi. Bu kitaplardaki terör propagandası içerikleri ayıklandıktan sonra yeniden basılmaya başlandı. Bunların dağıtımına da okullar açıldıktan bir hafta sonra başlanacak.

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'Bu millet gazi millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu aziz milletin, 15 Temmuz'daki darbe girişimini canları pahasına engellemesi, kendi iradesine sahip çıkması, gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun en önemli göstergesidir. Bu millet gazi millettir" dedi.Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü mesajında şunları kaydetti: "Bu vatan şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir. Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktaracağız. Bu toprakları vatan kılan, bugünlere getiren her bir şehide, her bir gaziye, isimleri bilinmeyen tüm kahramanlara şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade ediyorum, Allah onlardan razı olsun."

Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'dan şiirler okunacak

Milli Eğitim Bakanlığı tüm resmi ve özel tüm okullarda "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" teması ile düzenlenecek törenler için 2 ayrı video ile örnek bir program taslağı hazırladı. Taslakta, tüm okul yöneticilerinden, kapsayıcı ve kuşatıcı bir program uygulamaları istendi. Taslak programı, isteyen okullar aynı şekilde ya da zenginleştirip geliştirerek uygulayabilecek. Programın sağlıklı ve anlamına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için okul idareleri ve öğretmenlerden gerekli hassasiyet göstermeleri istendi.

İSTİKLAL MARŞI VE FATİHA

Taslak programa göre, anma programı, şehitler için saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı ile başlayacak, şehitlerin ruhu için Fatiha okunacak. Programda, Nazım Hikmet'in "Davet", Necip Fazıl Kısakürek'in "Şarkımız Bizim", Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" isimli şiirlerinin öğrenciler tarafından okunması önerildi. Taslak programda ayrıca, Ahmet Arif, Mehmet Akif Ersoy, Arif Nihat Asya'nın çeşitli şiirlerinden seçilen dizelerin de okul müdürü ve öğrencilerin konuşmalarının arasında yer verilmesi istendi. (Star)