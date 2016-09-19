Firari polis yakalanınca ‘Ben devletim’ dedi

Konya’da yakalanan firari polis müdürü, “Ben emniyet müdürüyüm, ben devletim” diye bağırınca polisler cevap verdi: Sen teröristsin

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 3. sınıf emniyet müdürü, dün Konya'da yakalandı. Daha önce açığa alınan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 3. sınıf emniyet müdürü Nihat Urgancı'nın, Yazır Mahallesi'nde olduğu tespit edilince, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese gitti. Polisi fark eden Urgancı, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından aracı durdurulan Urgancı gözaltına alındı.



'SEN TERÖRİSTSİN'

Nihat Urgancı'nın, kendisini yakalayan polislere, "Ben emniyet müdürüyüm, ben devletim" dediği, polislerin de, "Sen teröristsin" şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü. Şüphelinin daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.