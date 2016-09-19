Genelkurmay Başkanı Akar'dan flaş açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,"Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü yasalardan almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenerek, büyük bir başarıyla yerine getirmektedir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan flaş açıklama. TSK, içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenecek" diyen Akar " Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü yasalardan almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenerek, büyük bir başarıyla yerine getirmektedir" dedi.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Fırat Kalkanı harekatı ile ilgili de konuşan Akar "Bu harekat meşru müdafaa hakkımıza dayalı olarak icra edilmektedir. Çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde çok değişik yorumlar yapılmaktadır. TSK'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir başka ülkenin toprağında gözü yoktur. Sadece ve sadece meşru müdafaa hakkımızı kullanarak güvenliğimizi sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

OMUZ OMUZA MÜCADELE VURGUSU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar açıklamasında şunları dile getirdi: "Milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan bütün terör örgütlerine karşı ordu millet kaynaşmasının en güzel örneği olan ve aynı zamanda 'Peygamber ocağı' olarak anılan Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil asker aynı amaca yönelik olarak büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza, bayraklaşan vatan topraklarında bir tek terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edecektir.