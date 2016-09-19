İçişleri'ndeki kritik toplantı 9,5 saat sürdü

Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Doğu ve Gündeydoğu'daki 22 ilin valisi ile yapılan güvenlik toplantısı sona erdi. Toplantı 9,5 saat sürdü.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde, Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilentoplantı, 9,5 saat sürdü.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonlarının değerlendirildiği toplantıda, bölücü terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik sorunları ile terörle mücadele konuları kapsamlı olarak ele alındı.



Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan ile Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van valisi ve ilgili güvenlik bürokrasisi yetkilileri katıldı.