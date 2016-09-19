İşte Kale Tepe’deki o cephanelik

Kale Tepe, teröristlerden temizlenirken, Kale Tepe’nin batısında bulunan ve mağara mevkii olarak adlandırılan tepede ele geçirilen mühimmatlar da ortaya çıktı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama sırasında PKK'lıların kullandığı dörtlü çok namlulu roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Çukurca'da operasyonların devam ettiği Senitepe ile Kaletepe arasındaki mevkide arazi tarama faaliyetinde bulunan Çukurca Hudut Özel Harekât Taburu ekipleri, PKK'lı teröristlere ait sığınakta 4'lü Çok Namlululu Roketatar (ÇNR) ve 18 adet ÇNRA mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar arasında çok sayıda patlayıcı ve uzun namlulu silah dikkat çekerken, en dikkat çekici silahlar ise 102 milimetrelik ÇNRA ve çift namlulu Doçka oldu.

Arazi arama tarama sırasında EYP olarak kullanılan çok sayıda ÇNR mühimmatı bulunarak imha edildi.

Öte yandan, Hakkari merkez Ağaçdibi köyü mevkiinde önceki gün 3 şehit verilen bölgede 3'ü kadın 5 teröristin üzerinden helikopter düşürmek için Lga alçak irtifa hava savunma füzesi ele geçirildi.

TATVAN'DA PKK'YA AİT ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ