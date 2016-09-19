MHP’de FETÖ kumpasını para akışları çözecek

FETÖ'nün MHP'de muhalifleri kullanarak kurultay süreci ile partiye sızma girişiminin detayları netleşmeye başladı. Ağırlıklı olarak Meral Akşener ekibine yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultay süreci ile 2011'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en önemli kurmaylarını tasfiye ettiren kaset kumpası arasında bağlantılar olduğunu tespit etti. Edinilen bilgilere göre soruşturmanın özellikle kurultay sürecini desteklediği iddia edilen işadamlarının hesap hareketliliği ile somutluk kazanacağı belirtiliyor. MHP'den ihraç edilen Akşener ve ekibinin ise gelişmeler karşısında delegeleri yeniden hareketlendirmeye çalıştığı iddia ediliyor. İmza örneği al ınıyor Akşener'in kendine yakın internet siteleri ve sosyal medya hesabı üzerinden delegelerin FETÖ kapsamında gözaltına alındığına yönelik spekülasyon yaptığı iddia ediliyor. Delegelerin ifade vermesinin nedeni ise örnek imzalarının alınarak 19 Haziran'daki korsan kurultayın imza usulsüzlüğünü ortaya çıkarmak.