Nurettin Canikli ihraç edilen öğretmen sayısını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde, saat 15:30'da toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı, açığa alınan 9 bin 465 öğretmenden 455'nin görevine döndüğünü belirterek açığa alma işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Nurettin Canikli açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Terörle mücadele çerçevesinde terör örgütleriyle ilgili bağlantılı olduğu değerlendirilen dğer kamu görevlileri ile birlikte öğretmenlerde de gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 27 bin 715 öğretmen meslekten ihraç edilmiştir. Bugün itibariyle 9 bin 465 öğretmen açığa alınmıştır. 455 öğretmen şu ana kadar göreve iade edildi.



Çıraklık zorunlu eğitim kapsamına alınacak.



BAYRAMDA TRAFİK KAZALARI

9 günde, 3 bin 129 kazada. 103 kişi hayatını kaybetti. Yoğunlukta artışa rağmen kaza sayısı yüzde 6 azaldı.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Kamuda maalesef bir tasarruf alışkanlığı olduğunu söylemek güç. Bütçe, tasarrufu değil harcamaları teşvik eder nitelikte. Kamuda reforma ihtiyaç olduğu kararına varıldı. Kamunun ekonomideki payı küçültülecek.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

Bazı asgari ücretlilerini vergi dilimine girmelerinden dolayı aldıkları ücretlerde yaşanan düşüşlerle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Bununla ilgili açıklamayı Başbakanımız yapacak.

FETÖ SORUŞTURMALARI

Temel hedefimiz sıfır adaletsizlik ve haksızlık. Mağduriyet bildirimi, ilgili merkezlere yapılabiliyor. Kamuya yansıdığı gibi çok büyük talepler, itirazlar yok. Mağduriyet ortaya çıkmaması için gayret ediyoruz.



ŞORTLU HEMŞİREYE TEKMELİ SALDIRI



Çok vahim bir hadise. En kararlı şekilde üzerine gidilmesi gerekiyor. Buna benzer hadiselerde tutuklamayı zorunlu hale getirilcek Adalet Bakanlığımız tarfından bir çalışma yapılıyor. Fiziksel saldırıya otomatik tutuklama için çalışılıyor.

ALMAN VEKİLLERİN İNCİRLİK TALEBİ

Merkel'in açıklamaları bizim beklentilerimizi karşılar nitelikte.Şuanda Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaretinin önünde yasal bir engel yoktur. Ekim ayında ziyaret için gerekli izinler verildi.

OHAL UZATILACAK MI?

Bu konuyla ilgili alınmış bir karar henüz yok.

KREDİ KARTINA TAKSİT DÜZENLEMESİ

Bu süreç henüz tamamlanmadı.Taslak ilgili kuruluşlarda.Hukuken karar aşamasına gelmiş bir durum yoktur. Şuanda kamuoyunda konuşulanlar tamamen temenni mahiyetindedir. Yeni düzenleme önümüzdeki hafta yürürlüğe girebilir.

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI

Bu kararlar mevcut belediyeler için alınmış bir karar değil. Halka hizmet için ayrılan kaynakları terör örgütleri için kullanırlarsa o belediyeler içinde aynı görevlendirmeler yapılır.