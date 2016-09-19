Orgeneral Akar'dan önemli açıklamalar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "TSK ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir başka ülkenin toprağında gözü yoktur. Sadece meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü yasalardan almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenerek, büyük bir başarıyla yerine getirmektedir."

"BAŞKA ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

"Menfur 15 Temmuz girişiminden kısa bir sonra başlayan 'Fırat Kalkanı' harekatı hudutlarımızın ve komşu ülke insanlarıyla birlikte milletimizin güvenlik ve huzuru için hayati bir öneme haizdir. TSK ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir başka ülkenin toprağında gözü yoktur. Sadece meşru müdafaa hakkımızı kullanarak, güvenliğimizi sağlamak istiyoruz."

"Milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan bütün terör örgütlerine karşı ordu millet kaynaşmasının en güzel örneği olan ve aynı zamanda 'Peygamber ocağı' olarak anılan Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil asker aynı amaca yönelik olarak büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza, bayraklaşan vatan topraklarında bir tek terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edecektir."