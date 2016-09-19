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'nin kuzeyine harekatı

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 08:02 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 09:07
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

TSK savaş uçakları Baragitah ve Sandarah bölgeleri vurdu, 3 DAEŞ hedefi .

TSK'dan yapılan açıklamada, 18 Eylül 2016 tarihinde 20.34-22.09 saatleri arasında Baragitah ve Sandarah bölgelerine Türk Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölgede cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilenDAEŞ'e ait üç adet sabit hedefin ateş altına alınarak ği kaydedildi.

Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.