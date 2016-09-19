‘Tesellimiz, hainlerin başarısız olması’

Darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Saraçhane'de şehit olan hafız İbrahim Yılmaz'ın Yozgat'ta yaşayan ailesi SABAH'a konuştu. Baba Ünal Yılmaz, "Tesellimiz hainlerin muvaffak olmamasıdır" dedi.



'ANNEMLERİN ELİNİ ÖP'

Erzurum'da imam olarak görev yapan İbrahim Yılmaz, 15 Temmuz günü tatil için İstanbul'da bulunuyordu. Hain darbe girişimini duyan İbrahim Yılmaz hemen abdestini alıp, babasından önce dışarı çıktı. 4 aylık kızı Hatice ve eşini geride bırakarak cuntacılara meydan okuyan İbrahim Yılmaz, Saraçhane'de cuntacılar tarafından vurularak şehit düştü. Şehit Yılmaz'ın Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Tarhana köyünde yaşayan baba Ünal Yılmaz oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Vatanımızın kurtulması en büyük tesellimiz. Biz üç şey için varız: Dinimiz, vatanımız ve namusumuz. Bir çok insanla karşılaştım 'Keşke biz de bu şerefe nail olsaydık' dediler. Oğlumu ağır yaralı halde hastaneye götüren seyyar satıcı, oğlumun ölümünden sonra bizi ziyaret edip oğlunuzu rüyasında gördüğünü 'Anamın, babamın ellerinden öp, fırsatım olmadı, haklarını helal etsinler" dediğini aktardı. Darbe girişiminin yaşandığı gece kendisinin de sokağa çıktığını anlatan baba Yılmaz, "Ben Büyükşehir Belediyesi'ne doğru gidiyordum. Bu arada telefonla sürekli İbrahim'i arıyorum. 9-10 sefer aradım sonra içime bir sızı düştü. Son aramamda bir arkadaşı çıktı, 'İbrahim kolundan yaralandı' dedi. Hastaneye gittim, oğlum çoktan şehit olmuştu" dedi.