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TSK'dan kırsalında harekatı!

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 21:20 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 21:21
TSK'dan Hakkari kırsalında hava harekatı!
TSK'dan Hakkari kırsalında hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, kırsalında yapılan harekatı sonucu 1 doçka mevzisi ve bir cephaneliğin imha edildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.16-19.36 saatleri arasında bölgesine Türk Kuvvetlerine ait 2 adet F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendi, bir doçka mevzi ve cephanelik imha edildi ve ilk görüntülere göre bir PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Ayrıntılar geliyor...