TSK'dan Hakkari kırsalında hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari kırsalında yapılan hava harekatı sonucu 1 doçka mevzisi ve bir cephaneliğin imha edildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.16-19.36 saatleri arasında Hakkari bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 adet F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendi, bir doçka mevzi ve cephanelik imha edildi ve ilk görüntülere göre bir PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.



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