ABD, buna ne diyecek?

ABD’nin “PKK’dan ayrı bir örgüt” olarak kabul ettiği YPG’nin başına üst düzey PKK’lı terörist “Şahin Cilo” getirildi. O terörist, 4 milyon liralık arananlar listesinde yer alıyor

PKK'nın iki numaralı ismi ve YPG'nin Suriye sorumlusu Bahoz Erdal'ın öldürülmesinden sonra YPG'nin başına yine PKK'nın üst düzey isimlerinden Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin getirildi. Güvenlik kaynakları teröristin, aynı zamanda Türkiye'de kanlı eylemler planlayan PKK'nın taşeron örgütü TAK'ın da başındaki isim olduğunu belirledi. Azılı teröristin, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan "en çok aranan teröristler listesi"nde başına 4 milyon lira ödül konulan kırmızı kategoride yer aldığı öğrenildi. Örgütün 1997-2003 arasında "Avrupa sorumluluğunu" da üstlenen terörist bu tarihlerde örgütün Irak'taki Mahmur kampındaydı. 9 karakol saldırısıyla suçlanan teröristle ilgili 5 arama kararı bulunuyor. Öte yandan Hakkari'de PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında bir doçka mevzii ile cephanelik imha edildi, 1 terörist öldürüldü. Van'ın İpekyolu ilçesinde ise PKK'lı teröristler, emniyet binasına roketatarla saldırdı. Roketatar parçasının isabet ettiği bir evde 2.5 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.