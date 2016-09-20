Adana ve Maraş'ta öğretmen operasyonu: 14 gözaltı

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde Adana ve Kahramanmaraş'ta 27 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 14 öğretmen gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün Milli Eğitim yapılanmasında olduğu iddia edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheli için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda Adana ve Kahramanmaraş'ta 14 öğretmen gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin de halen arandığı öğrenildi.