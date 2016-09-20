Ankara'da masaj salonuna silahlı saldırı

Başkentte sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerine yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Hoşdere Caddesi Hava Sokağı'nda Süleyman D'ye ait sauna ve masaj salonuna gelen yüzleri maskeli iki kişi, ellerindeki pompalı tüfeklerle içeridekilere doğru ateş etti.

Saldırganlara engel olmak isteyen iş yeri sahibi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan Süleyman D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de saldırı sonrası çevre sokaklara kaçarak izlerini kaybettiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.