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'da masaj salonuna silahlı saldırı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 07:09 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 07:10
Ankara'da masaj salonuna silahlı saldırı
Ankara'da masaj salonuna silahlı saldırı

Başkentte sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren yerine yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Hoşdere Caddesi Hava Sokağı'nda Süleyman D'ye ait sauna ve masaj salonuna gelen yüzleri maskeli iki ki, ellerindeki pompalı tüfeklerle içeridekilere doğru ateş etti.

Saldırganlara engel olmak isteyen iş yeri sahibi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan Süleyman D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

ekipleri de saldırı sonrası çevre sokaklara kaçarak izlerini kaybettiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.