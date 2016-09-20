ARKADAŞINA GÖNDER Balıkesir'de FETÖ operasyonu! 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'de FETÖ operasyonu! 3 kişi tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 18:49
Balıkesir'de FETÖ operasyonu! 3 kişi tutuklandı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu! 3 kişi tutuklandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Eylül'de gözaltına alınan 6 kişinin sorguları tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 3 kişinin, örgütün askeri kurumlardan sorumlu imamları olduğu öğrenildi.