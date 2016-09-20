Başbakan Binali Yıldırım dünyaya böyle seslendi: Kaçamazsınız

26. Dünya Posta Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bazı çevreler bu organizasyonun güvenlik gerekçesi ile İstanbul'dan başka bir yerde yapılması için çaba gösterdiler. Ancak Uluslararası Posta Birliği'nin kararlı tutumu neticesinde Doha'da alınan karar gereği yapıldı" dedi. Başbakan, burada yaptığı konuşmada tüm dünyaya sesleniyorum, "Terörden kaçmakla güvenli olmazsınız. Terörü korkutursanız asıl o zaman güvenli olursunuz" diye seslendi.

26. Dünya Posta Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 2004'te PTT Bank'ın kuruluşuna karar verdik, PTT'nın rotası bundan sonra değişti. Hizmet ağını yeni türlerle geliştirmeye başladı" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın kongredeki konuşmasından önemli satır başları şöyle oldu:

PTT yok olacak diyenler kendini nasıl yenilediğini gördü. PTT en fazla vergi veren kurumlar arasına girmeyi başardı.

Erişimin Afrika'da da Amerika'da da Avrupa'da da birbirine yakın olması lazım. Küresel tek ağ hedefi online olmakla mümkündür. Her yönüyle online olabilirsek amacımıza ulaşabiliriz.

Bunun için tecrübe paylaşımını gözardı etmeyeceğiz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği global dünyada insanların ihtiyaçları doğrultusunda posta hizmetlerine yön vermek önemli.

"PTT yok olacak diyenler kendini nasıl yenilediğini gördü"

BAZI ÇEVRELER ÇOK ÇABA HARCADI

Dünya Posta Birliği önemli organizasyonlardan biri. Dünya Posta Birliği 192 ülke temsilcisini biraraya getiren en önemli küresel platformlardan biridir.

Malum 15 Temmuz gecesi ülkemizde bir darbe girişimi oldu. Türkiye'nin milli iradesine karşı yapılan bu kalkışmayı milletimiz onurlu duruşuyla yendi.

Türkiye'nin geleceğini teminat altına aldı.

Bazı çevreler bu organizasyonun güvenlik gerekçesi ile İstanbul'dan başka bir yerde yapılması için çaba gösterdiler. Ancak Uluslararası Posta Birliği'nin kararlı tutumu neticesinde Doha'da alınan karar gereği yapıldı.

TERÖRDEN KAÇMAKLA GÜVENLİ OLAMAZSINIZ

Terörden kaçmakla güvenli olmazsınız. Terörü korkutursanız asıl o zaman güvenli olursunuz. Hep beraber terörden korkmayacağız. Terör bizden korkacak. İşte o zaman dünyada da Türkiye'de de güven sağlanır.

Dünyanın hiçbir noktası güvenli değil! Küresel problemlere gözümüzü kapatarak terörden arınmış bir dünya inşaa edemeyiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde var olan terörün derinliklerine inmemiz gerekir.

60 milyonu aşan mülteci var bunların sorunlarını çözmeden dünyanın hiç bir yeri güvenli değil.

"Terör bizden korkmalı"

SURİYE'DE 10 MİLYON İNSAN EVİNİ TERK ETTİ

Son 6 senedir Türkiye'nin etrafında yaşananlar bir insanlık dramıdır. Suriye'de 10 milyon insan yerlerini yurtlarını terk etti. Bu insanların 3 milyonuna Türkiye kucak açtı. 6 yıldır ekmeğimizi onlarla paylaşıyoruz. Biz kadir bilen bir milletiz. Biz darda kalan insanlara kucak açan bir milletiz.

Bunu bazı ülkeler anlamıyor. Çünkü onlar her şeyi paraya göre karar verir. Asıl huzursuzluğun kaynağı budur.

BM bugün genel kurul yapıyor. Ona düşen sığınmacı sorunu ile ilgili radikal kararlar almak. Onlara düşen bu kararları verirken güçsüz insanların kurban edilmesine izin vermemesidir.

"Suriye'de 10 milyon insan evini terk etti"