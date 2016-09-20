Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor - CANLI

Başbakan Binali Yıldırım 26. Dünya Posta Kongresi'nde konuşuyor.

26. Dünya Posta Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 2004'te PTT Bank'ın kuruluşuna karar verdik, PTT'nın rotası bundan sonra değişti. Hizmet ağını yeni türlerle geliştirmeye başladı" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın kongredeki konuşmasından önemli satır başları şöyle oldu:

PTT yok olacak diyenler kendini nasıl yenilediğini gördü. PTT en fazla vergi veren kurumlar arasına girmeyi başardı.

Erişimin Afrika'da da Amerika'da da Avrupa'da da birbirine yakın olması lazım. Küresel tek ağ hedefi online olmakla mümkündür. Her yönüyle online olabilirsek amacımıza ulaşabiliriz.

Bunun için tecrübe paylaşımını gözardı etmeyeceğiz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği global dünyada insanların ihtiyaçları doğrultusunda posta hizmetlerine yön vermek önemli.

Dünya Posta Birliği önemli organizasyonlardan biri. Dünya Posta Birliği 192 ülke temsilcisini biraraya getiren en önemli küresel platformlardan biridir.

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