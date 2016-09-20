Bukalemun FETÖ

İstihbarat birimleri yakalanmak üzere olan veya gözaltındaki FETÖ’cülerin tutuklanmaktan kurtulmak için uyguladığı taktiği deşifre etti. Örgüt elebaşısının kripto elemanlarına “FETÖ’ye lanet okuyun ve vatansever numarası yapın” diye talimat verdiği belirlendi

TERÖRİST ELEBAŞI GÜLEN KRİPTO ELEMANLARINA "GEREKİRSE DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN FETÖ'YE BELA OKUYUN TALİMATI" VERMİŞ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ darbe girişimi soruşturmasında operasyonlar aralıksız sürüyor. Devletin tüm kademelerine sızmış örgüt üyeleri yakalanarak cezaevine konulurken, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'dan yeni talimatlar geldiği istihbarat birimlerince ortaya çıkarıldı. Örgüt üyeleri ve imamlarla bağlantılı olan FETÖ'cü "kripto" yöneticilere iletilen talimatlarda yakalanan üyelerin kendilerini gizlemeleri ve tutuklanmaktan kurtulmaları için izleyecekleri yöntemlere dikkat çekildi.



"FETÖ'YE BELA OKUYUN"

Yakalanması muhtemel olan ve yakalanan örgüt elemanlarına, "15 Temmuz darbe girişiminde rol alan asker ve polisleri lanetleyin. Onların vatan haini olduğunu söyleyin" denildi. Devlet ve hükümet lehine savunma yapmaları istenerek, "Vatan ve bayrak ifadelerini sık sık vurgulayın. Kendinizi vatansever ve dindar gösterin. Cemaat ve tarikat bağlantılarını kabul etmeyin. Gerekirse FETÖ'ye bela okuyun" şeklinde telkinlerde bulunulduğu belirtildi.



YİNE DUYGU SÖMÜRÜSÜ...

FETÖ elemanlarından teröre beddua etmeleri, muhafazakar bir aile yapısına sahip olduklarını, vatana millete hayırlı evlat yetiştirmekten başka gayelerinin bulunmadığını söylemelerinin de istendiği kaydedildi.