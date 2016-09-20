ByLock kullanan 141 FETÖ'cü gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kayseri merkezli olarak 15 ilde bugün başlatılan operasyonda, By Lock kullanıcısı oldukları saptanan 141 kişi gözaltına alınmaya başlandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 ilde FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üye 141 kişinin gözaltına alınması için bu sabah erken saatlerde operasyonu başlattı.

2 MESLEK ÖNE ÇIKIYOR

Ağırlıklı olarak öğretmen ve doktorların olduğu bu kişilerin, örgütün kriptolu By Lock kullanıcısı oldukları belirtildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete getiriliyor. Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunun Kayseri merkezli olarak İstanbul, Ankara, Bingöl, Kırıkkale, Konya, Mersin, Afyon, Yozgat, Bursa, Samsun, Tokat, Mardin, Düzce ve Sivas'ta yapılıyor.