Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda

Erdoğan, ilerleyen saatlerde konuşma gerçekleştireceği BM Genel Kurulu’na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71. BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York dün varmıştı. İkili temaslarda da bulunma fırsatı edinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün konuşma gerçekleştireceği BM Genel Kurulu'na vardı.

KURULA HİTAP EDECEK

İlerleyen saatlerde BM Genel Kurulu'nda devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek olan Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin BM'de oynadığı role değinerek terörle mücadele, Suriye ve Irak krizi, mülteci sorunu ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatacak.

İNGİLTERE VE PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile görüşecek.