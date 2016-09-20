DAEŞ'in önemli merkezlerinden El Bab'a 10 kilometre kaldı

Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki DAEŞ denetimindeki El Bab ilçesine ilerlemeye çalışıyor. Şu ana kadar 900 kilometre kareyi aşkın alanı denetimine almayı başaran ÖSO, DAEŞ'in önemli merkezlerinden El Bab ilçesine ise 10 kilometre mesafeye ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattının güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 28'inci gününde, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan DAEŞ denetimindeki bölgeler karadan ve havadan hedef alındı.

TSK'nın geçen 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki DAEŞ denetimindeki El Bab ilçesine ilerlemeye çalışıyor. Şu ana kadar 900 kilometre kareyi aşkın alanı denetimine almayı başaran ÖSO, DAEŞ'in önemli merkezlerinden El Bab ilçesine ise 10 kilometre mesafeye ulaştı.

ATEŞ ALTINA ALINDI

DAEŞ'in denetimindeki ilçeyi ele geçirmek isteyen ÖSO'nun ilerleyişi sırasında, güzergah üzerindeki DAEŞ denetiminde olan bölgeler ise sınır hattında konuşlu obüsler ve çok namlulu roketatarların yanı sıra koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından ateş altına alındı. Top, roketatar ve savaş uçaklarıyla vurulan Suriye'nin Azez ilçesine bağlı DAEŞ denetimindeki Baragidah, Kefergan ve Savran köylerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görülüyor.

AKAR NATO'DA FIRAT KALKANI'NI ANLATTI