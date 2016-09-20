Dağlıca'ya hava harekatı: 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün saat 09.36-09.42 saatleri arasında Dağlıca kırsalında, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini, bölgede tespit edilen 7 PKK'lı etkisiz hale getirildiğini ve silah mevzilerinin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.

TSK, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Dağlıca kırsalında hava harekatı düzenlendiğini ve bölgede tespit edilen 2 dinamik hedef ile silah mevzilerinin ateş altına alındığını bildirdi. Bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın 6 dakika sürdüğü bildirildi.

TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Hakkari Çukurca'da 214, Şemdinli'de 52, Yüksekova'da 27 ve Hakkari Merkez'de 6 terörist olmak üzere toplam 299 teröristin 4 Ağustos-20 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildiği ifade edildi.